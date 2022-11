Un abbraccio caloroso per i campioni delle Bocce

C'erano davvero tutti, parenti, amici, dirigenti federali e vertici del Comitato Olimpico. Tutti insieme per festeggiare il ritorno a casa della squadra sammarinese di bocce, protagonista assoluta ai mondiali di Mersin in Turchia. Un abbraccio caloroso per chi ha scritto un altra pagina di storia dello sport bianco-azzurro. A soli 22 anni, Stella Paoletti è salita sul gradino più alto del podio e si è laureata campionessa del mondo nella raffa individuale. Un titolo iridato da condividere con tutto il movimento delle bocce sammarinesi e con una dedica davvero speciale. Il capolavoro biancoazzurro si è colorato anche di bronzo. Quello vinto da un immenso Enrico Dall'Olmo nella nuova disciplina del tiro di precisione.

Nel servizio le interviste di Stella Paoletti e Enrico Dall'Olmo