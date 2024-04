Vela: torna la 24 ore di San Marino

Il 2024 vedrà a Rimini il ritorno della regata velica 24 ore di San Marino, un evento sportivo unico nel suo genere ed organizzato dallo Yachting Club San Marino, sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela. La regata è stata per diverse edizioni un appuntamento molto atteso per il popolo dei velisti adriatici che si cimentavano in una navigazione di 24 ore, cercando di compiere il maggior numero di giri del percorso.

Le regole, infatti, sono molto semplici: il segnale di avviso per la partenza è fissato alle ore 15,00, del 1° giugno nello specchio d’acqua antistante il Porto di Rimini e terminerà alle ore 15,00 del giorno 2 giugno 2024, ovvero 24 ore dopo il via. Il percorso a vertici fissi di tre lati è di complessive 12 miglia nautiche. A vincere saranno le barche che avranno compiuto più volte tale percorso. Una regata tecnica ma adatta a tutti, anche a barche meno sportive ma che vogliono vivere l’emozione della navigazione notturna con la sicurezza di essere sempre sotto costa. La 24 ore di San Marino torna offrendo la stessa formula ma rinnovata negli eventi del calendario, come la serata di lancio della regata che si svolgerà presso il Grand Hotel San Marino il 4 aprile dalle ore 20.30. Moderata dal giornalista Fabio Colivicchi, intitolata "Il mare è dove lo senti", un concetto che diventa narrazione attraverso tre storie di mare.