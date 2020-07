Via libera alla San Marino Junior Cup

La Tennis Europe ha dato il via libera all'edizione 2020 della San Marino Junior Cup. Il torneo Under 14 si svolgerà sui campi di Montecchio dal 31 agosto al 6 settembre mentre il tabellone Under 16 si giocherà la settimana successiva, dal 7 al 13 settembre. “Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno questo torneo che da tre anni porta sul Titano le giovani promesse del tennis europeo – ha commentato il presidente della Federazione Tennis Christian Forcellini - questa manifestazione lancia un importante segnale di ripresa e naturalmente sarà rivolta grande attenzione al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza”.