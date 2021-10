Alessandro Della Balda è il nuovo direttore tecnico della Consolini Volley Maschile. Il tecnico sammarinese ricopre anche il ruolo di allenatore della prima squadra che partecipa per la prima volta al campionato di serie B nazionale. La squadra di San Giovanni In Marignano è inserita nel girone G, lo stesso della Titan Services. Le due squadre si affronteranno sabato 6 novembre nella quarta giornata del campionato di serie B a San Giovanni in Marignano.