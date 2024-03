Volley. La nazionale femminile accelera la preparazione in vista degli Europei

La nazionale femminile del Titano, allenata dal ct Cristiano Lucchi, stringe i tempi in vista delle finali Campionati Europei Small Countries Association che proprio la Repubblica ospiterà dal 30 maggio al 2 giugno prossimi. “Dopo i diversi raduni succedutisi durante la stagione agonistica, ora s’iniziano a giocare partite che ci dovranno portare a comporre una nazionale con una sua buona organizzazione di gioco. – Spiega il commissario tecnico Cristiano Lucchi. - Cominciamo affrontando l’Acerboli Santarcangelo venerdì 29 marzo alle 20 al Pala Casadei. Poi ci testeremo in tornei e contro altre squadre in questo periodo che precede gli Europei”.

Per questa prima partita il ct Lucchi potrà contare su 18 giocatrici. Palleggiatrici: Matilde Stefanelli, Elisa Bernardi, Camilla Casadei. Liberi: Alice Pasolini, Margherita Grossi, Anna Vaselli. Centrali: Arianna Menicucci, Rosa Muccioli, Eleonora Ugolini, Giorgia Guerra. Schiacciatori: Federica Tura, Alice Pedrelli, Anita Magalotti, Veronica Magi, Ludovica Ghinelli, Linda Ricciotti, Veronica Renzi, Julia Zanotti.