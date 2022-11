Impegno in anticipo per la Titan Services nel campionato di volley femminile di serie D. La squadra di Wilson Renzi sarà impegnata questa sera al PalaCasadei contro Viserba. Le Titane hanno raccolto per il momento un solo punto e occupano il penultimo posto in classifica davanti a Teodora Ravenna e Forlì con zero punti. Viserba di punti ne ha sei. A Serravalle si gioca dalle 20:45.