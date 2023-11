Volley: PromoPharma battuta a Osimo, vince la Titan Services

Dalla trasferta di Osimo, la PromoPharma rientra senza punti. La squadra di Marco Ricci cede 3-0 con tanto di amaro in bocca per i Titani. I biancoazzurri giocano i primi due set alla pari dei padroni di casa, con i marchigiani che s'impongono con un doppio 25/23 nei primi due parziali. La differenza l'hanno fatta i particolari, come ha riferito il coach sammarinese. La PromoPharma ha il merito di essere rimasta sempre in partita, mettendo comunque in difficoltà una squadra esperta come Osimo. Nel terzo parziale i padroni di casa hanno vinto 25/19 prendendosi i tre punti. In tabellino da segnalare i 20 punti di Frascio e i 13 di Bernardi. In classifica i sammarinesi restano a cinque punti con Potenza Picena, davanti a Querzoli Forlì e Lube Civitanova. Prossimo impegno in casa contro la Paoloni Macerata. In serie D femminile la Titan Services supera Longiano 3-0. Al PalaCasadei la squadra di Stefano Sarti è in controllo della partita. Il primo parziale le Titane lo chiudono sul 25/19. Nel secondo parziale, Longiano va avanti, ma le sammarinesi si riprendono subito per poi chiudere 25/20 il set. Nel terzo San Marino chiude 25/16 e conquista il primo successo al PalaCasadei, dopo quello ottenuto a Falciano. In tabellino da segnalare i 21 punti di Ghinelli. Doppia cifra anche per Ricci con 17 e Muccioli con 10. La Titan Services sale a quota 9 punti in classifica. Prossimo impegno in trasferta contro la Mosaico Ravenna in anticipo giovedì sera.