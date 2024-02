Volley: PromoPharma ko al tie-break. Vince la Titan Services

Tie-break fatale per la PromoPharma che perde sul campo del San Mauro Pascoli. La squadra di Marco Ricci parte bene aggiudicandosi i primi due set. I Titani s'impongono 25/21 e 25/19 nei primi due parziali per poi subire la grande rimonta. La carica agonistica dei Titani lascia spazio ai padroni di casa. San Mauro Pascoli accorcia vincendo il terzo per 25/12. I romagnoli sono in partita, San Marino subisce anche nel quarto parziale. La squadra di Roberto De Marco vince il parziale 25/13. La sfida si decide al tie-break con San Mauro Pascoli avanti 11/10. Poi il break di San Mauro Pascoli che porta a chiudere sul 15/11 per i padroni di casa. In tabellino Benvenuti mette 16 punti, Marcovecchio 15, Bernardi 12 e Kiva 11. In classifica i Titani si portano a 15 punti con San Severino Marche. Prossimo impegno in casa contro la Querzoli Forlì.

In serie D femminile, la Titan Services supera lo Sport Village Forlì 3-0. Le ragazze di Stefano Sarti partono bene e s'impongono 25/17 nel primo set. Nel secondo e terzo set le Titani vincono con un doppio 25/21. In tabellino Ricci mette 16 punti e Balducci 12. Doppia cifra anche per Tura con 10. Titan Services con 18 punti in classifica a un punto dalla Mosaico Ravenna. Prossimo impegno contro la Flamigni in trasferta a San Martino in Strada.