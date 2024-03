Volley: terza vittoria di fila per la Titan Services

È un buon momento per la Titan Services, la squadra di Stefano Sarti conquista la terza vittoria di fila. Un successo arrivato al tie-break contro la Mosaico Ravenna. Dopo le due vittorie contro Bagnacavallo e Longiano le sammarinesi conquistano due punti importanti per la classifica che portano le sammarinesi a quota 25. Al PalaCasadei le Titane partono bene e si aggiudicano il primo set 25/15. Una prestazione replicata nel secondo parziale, quando la squadra di Sarti concede alle romagnole 16 punti. La sfida sembra ben indirizzata per San Marino. Poi nel terzo parziale qualcosa cambia, la Mosaico Ravenna strappa il set ai vantaggi per 27/25 e la Titan Services non è più brillante come nei primi due set. La fisicità di Ravenna viene fuori nel quarto parziale, con le ospiti che vanno a pareggiare 25/17. La vittoria si decide al tie-break, che premia le sammarinesi 15/10. In tabellino da segnalare i 16 punti di Tura. Doppia cifra anche per Ricci e Ghinelli con 14 punti a testa e per Muccioli con 11. Dopo la sosta pasquale si riprenderà dalla trasferta di Coriano per il terzultimo impegno stagionale.