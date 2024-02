Volley, U20 d'argento. Mascetti: "Questi ragazzi ci daranno grandi soddisfazioni"

Nel servizio l'intervista a Stefano Mascetti, coach San Marino U20

Tre sammarinesi nel miglior sestetto del torneo, tre vittorie in quattro partite e una storica medaglia d'oro sfuggita solo al tie-break dopo la quasi grande rimonta contro la Scozia: il bilancio della Nazionale U20 maschile di Volley, impegnata agli Europei Small Countries Association a Dublino, è assolutamente positivo. Un argento prestigioso e che dà morale ai ragazzi di coach Stefano Mascetti, tra le selezioni più giovani presenti in Irlanda.

Oltre al ko per 3-2 contro la Scozia, sono arrivati solo successi netti per San Marino: 3-0 a Irlanda del Nord, Irlanda e Gibilterra. Una nazionale promettente, e che fa ben sperare Mascetti in vista dei prossimi impegni.

Nel servizio l'intervista a Stefano Mascetti, coach San Marino U20

Crediti video a Volleyball Ireland