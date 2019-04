Weekend internazionale al Multieventi tra nuoto sincronizzato e arti marziali

Il fine settimana in acqua e sul tatami

Mutlieventi di nome e di fatto, verrebbe da dire. Quasi 2000 gli atleti in gara a Serravalle durante lo scorso fine settimana, in occasione di due eventi di portata internazionale dedicati al nuoto sincronizzato e alle arti marziali.

In piscina c'era il Trofeo Spring, che ha impegnato oltre 1300 atlete, 53 società e anche alcune nazionali. Con loro pure la fuoriclasse francese Virginie Dedieu – bronzo olimpico e tre volte campionessa iridata – esibitasi sabato sera. Per quel che riguarda le sammarinesi, Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena hanno fatto furore nella categoria assoluta: prima e seconda nel singolo, primo posto nel duo. Bene anche il settore agonista: secondo posto nella gara a squadre -con Gallucci, Guerra, Di Valerio, Ronci, Carabini, Secchi, Di Rosa e Mezaris – e due terzi con Sara Bacchini – nel singolo – e con la coppia Penserini-Bacchi, nel duo. Infine il settore propaganda col secondo posto di Daria Toccaceli nel singolo esordienti C.

500 atleti di diverse nazioni – soprattutto Germania e Spagna -si sono invece sfidati sul tatami per la nona edizione della World Cup IAKSA-FESAM. Una due giorni di Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Krav Maga, MMA Light e Boxe light,con spazi dedicati anche a stage pratici.