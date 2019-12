Segreteria Interni: ulteriori precisazioni sulla pubblicazione istituzionale incompleta

Viste le comunicazioni apparse in data odierna sulla stampa da parte della lista “Noi per la Repubblica” in merito ad un presunto “boicottaggio” attuato attraverso la parziale mancanza di informazioni contenute nella pubblicazione ufficiale a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni si precisa ulteriormente quanto segue:

- l’Azienda incaricata riferisce ufficialmente con nota scritta che si tratta di un errore che non va oltre le 20 copie (stima in eccesso) sulle 21.934 spedite complessivamente agli elettori sia residenti che esteri;

- la pubblicazione è stata consegnata a Poste S.p.A. già predisposta (in busta di cellophan) per la spedizione.

“Mi chiedo, commenta il Segretario di Stato Zanotti, come si può pensare ad un boicottaggio visti i numeri e le procedure che la ditta, che si è occupata più volte di tale pubblicazione, ha adottato. Credo che si voglia veramente cercare la polemica fine a se stessa e si sia voluto sfruttare per un po’ di visibilità “gratis” un disguido che, pur ingiustificabile, non è dipeso dalla volontà o dall’incapacità del Governo ne tanto meno dalla malafede di nessuno. Forse ci si aspettava che venissero controllate tutte le oltre 21.000 copie?”

Certamente si riconosce che l’accaduto è singolare ma non si possono accettare i toni usati da un candidato della lista “Noi per la Repubblica” che ha certamente il diritto di commentare e lamentarsi ma non quello di distorcere, con affermazioni tendenziose, la realtà”.

Alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, non risulta che la U.O. Segreteria Istituzionale abbia affermato che “una copia su 30 sia sbagliata” e quindi si tratta di supposizioni della stessa lista che non trovano riscontri oggettivi ad oggi.

Nel riaffermare la piena disponibilità verso chi avesse ricevuto la pubblicazione non completa e nel rammaricarsi dell’accaduto, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni chiede di contattare il numero 0549/882425 – dalle ore 8,15 alle ore 18,00 - per richiedere l’invio della pubblicazione completa e ricorda che la pubblicazione è consultabile sui seguenti siti: www.interni.segreteria.sm - www.elezioni.sm.

Comunicato stampa

Segreteria Affari Interni