10 anni dal nevone: i racconti e le immagini di quei giorni

Nonostante siano passati 10 anni fanno ancora effetto le immagini e i racconti del nevone del 2012. Una perturbazione incredibile che portò su tutto il centro Italia e sul Titano temperature polari e soprattutto metri e metri di neve. Sei giorni di precipitazioni incessanti che costrinsero alla mobilitazione anche l'esercito nelle regioni limitrofe con mezzi spazzaneve giunti dalle zone alpine per far fronte all'imponente mole di neve caduta al suolo.

Sul Titano lavoro incessante da parte di Protezione Civile e tutti i corpi delle forze dell'ordine per far fronte all'emergenza. Scuole e attività non essenziali chiuse per settimane, centro storico deserto, problemi alla circolazione e tante persone rimaste bloccate in casa per giorni.