100 anni di stazione meteorologica sammarinese: le celebrazioni in udienza e con una targa

Gli ultimi 10 anni sono stati i più caldi della storia. I prossimi 7 saranno ancora peggio. Da qui l'importanza di avere dati meteorologici per analizzare i fenomeni e fare previsioni, in ottica prevenzione. E San Marino celebra i suoi primi 100 anni di rilevazioni: ricorrenza a cui si accompagna la candidatura della stazione meteorologica del Titano all'Onu, per l'iscrizione come struttura centenaria nel registro della World Meteorological Organization. A tal fine il Congresso di Stato ha nominato un gruppo di lavoro dedicato, ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. "Con la segnalazione della nostra stazione nel registro dell'Onu - spiega Andrea Belluzzi, segretario di Stato con delega alla Ricerca Scientifica - potremo condividere con la comunità scientifica internazionale i nostri dati". Fondamentale dunque il lavoro svolto dalla stazione sammarinese, decorata ora con una targa celebrativa per i 100 anni. “Le osservazioni meteorologiche sono fondamentali per valutare gli impatti ambientali – osserva la Reggenza -. Il cambiamento climatico non aspetta e non si ferma”. "Abbiamo una serie di dati continua e rilevante - commenta Cristiano Guerra, membro del Gruppo di lavoro per candidatura all'Onu - rilevati da una posizione significativa a livello territoriale".



Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato con delega alla Ricerca Scientifica) e Cristiano Guerra (membro Gruppo di lavoro candidatura Onu)