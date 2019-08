2 agosto 1980: 39 anni dalla strage alla stazione

Sono passati trentanove anni da quel 2 agosto 1980. Alle 10.25 di quel giorno una bomba esplose alla Stazione di Bologna. Morirono 85 persone, 200 rimasero ferite. Tra le vittime il sammarinese PIetro Galassi e la riminese Flavia Casadei. Fu l'atto terroristico più grave nel nostro paese dalla fine della seconda guerra mondiale, ed anche uno degli ultimi gravi della strategia della tensione degli 'Anni di piombo'.

Per la prima volta è l'autobus numero 37 ad aprire il corteo. La manifestazione è partita dal Comune e come tutti gli anni raggiungerà il piazzale della stazione per i discorsi ufficiali e il minuto di silenzio. Il '37' è uno dei simboli della strage e fu utilizzato per trasportare i cadaveri in obitorio. Dopo essere rimasto per decenni nel museo dei trasporti, negli ultimi è tornato a far parte delle commemorazioni.



Il sindaco di Bologna: "Ogni anno aumenta la partecipazione alla commemorazione, questo dà a noi la forza per continuare a chiedere verità e giustizia".

Le chiedono alle istituzioni i familiari delle vittime riuniti nell'associazione presieduta da Paolo Bolognesi. Negli anni '90, sono stati condannati in via definitiva, come esecutori materiali, gli ex terroristi 'neri' dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) Giuseppe Valerio Fioravanti, la moglie Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Ma dopo 39 anni è ancora mistero sui mandanti. In questo senso interviene il presidente Stefano Bonaccini ""I mandanti per fare piena giustizia" scrive in un Tweet.