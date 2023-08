2 agosto: Rimini commemora le vittime, ricordati Flavia Casadei e il sammarinese Pietro Galassi

Nel servizio le interviste a Roberta Frisoni, assessora all'Urbanistica del Comune di Rimini, e il ricordo di Claudio Casadei, fratello di Flavia

Un minuto di raccoglimento per rendere omaggio alla vittime della strage di Bologna. Rimini mantiene viva l'attenzione su uno dei momenti più complessi della storia recente italiana in un luogo simbolico: l'officina ferroviaria di “Grande Riparazione” di viale Tripoli. Qui autorità civili, religiose e forze dell'ordine si sono ritrovate per ricordare chi non è più tra noi, con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento dedicato all'avvenimento, in concomitanza con le celebrazioni a Bologna.

Un pensiero è stato rivolto, in particolare, alla giovane studentessa riminese Flavia Casadei e al professore sammarinese Pietro Galassi, morti nella strage. Anche nel piazzale dell'officina l'orologio è fermo alle 10,25, in una cerimonia incentrata non solo sul 2 agosto: in questa giornata si ricordano, in parallelo, le stragi del treno Italicus e del 904.

