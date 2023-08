3 settembre: il Parcheggio n. 9 gratuito per i sammarinesi

Il 3 settembre a San Marino si celebrerà la Festa della Repubblica e delle Celebrazioni del Santo Patrono. Per tutta la giornata al Parcheggio n.9 tutte le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente. L'Ufficio del Turismo riferisce che per usufruire dell’agevolazione sarà necessario ritirare il ticket dalla colonnina d’entrata al momento dell’ingresso nel parcheggio, mentre in uscita sarà sufficiente avvicinarsi lentamente alla barriera: il sistema riconoscerà la targa e permetterà l’uscita gratuita. La raccomandazione è quella di utilizzare gli ingressi e le uscite del "parcheggione" su Via Napoleone, dato che la zona di Piazzale Unite e Via Giacomini sarà impegnata da un’area dedicata allo spettacolo pirotecnico.