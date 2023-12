30 anni di presepe alla Porta del Paese. Il creatore Massimo Agostini: "Ogni anno è un'emozione"

L'intervista a Massimo Agostini

Massimo Agostini realizza da 30 anni il presepe alla porta del Paese, in centro a San Marino, grazie al sostegno e al contributo della giunta di Città. "E' tutta pietra di San Marino quella che compone le miniature degli edifici, le grotte e la cascata - racconta Agostini -. Viene lavorata dagli scalpellini di San Marino, a cui ogni anno chiedo di fare un oggetto nuovo per il presepe".

"Per me - conclude Agostini - costruire il presepe ogni anno è un'emozione grande, perché mi dà l'idea di fare qualcosa per il nostro Paese. Il prossimo vorrei realizzare delle statue con varie figure di San Marino, dalle guardie nobili ai vigili, fino alle guardie di Rocca".