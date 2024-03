40 anni di AASLP: presentato il libro alla Reggenza

Presentato ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina il libro sui 40 anni dell'Azienda autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, scritto da Verter Casali su progetto editoriale di Giuliana Barulli.

“Queste opere – affermano i Capi di Stato – oltre ad essere emblemi di significato sono l'anima del nostro territorio. Questo progetto editoriale ripercorre, in maniera distintiva, un traguardo importantissimo”.

“Questo libro – afferma Giuliana Barulli, direttrice AASLP – racconta non solo il passato e quanto realizzato negli anni ma raccogliere la storia di tanti operai che con passione hanno costruito il futuro del paese. In momenti tanto complessi come quelli che stiamo vivendo riemergono con forza i veri valori che più caratterizzato l'Azienda: la sua autorevolezza, reputazione, affidabilità".