A Pier Giovanni Righi il premio Rotary alla professionalità

Il Rotary Club San Marino sin dal 1992 ha istituito il “Premio Rotary alla Professionalità”, che per il 2019 è stato assegnato a Pier Giovanni Righi, storico patron del ristorante Da Righi, per riconoscerne e testimoniarne l’eccellenza imprenditoriale nell’ambito della Ristorazione. Pier Giovanni Righi, classe 1933, tornato a San Marino nel 1963 dopo anni di lavoro trascorsi negli Stati Uniti, si è dedicato con grande passione e quotidiano impegno, all’attività di famiglia, il Ristorante Righi La Taverna, portandolo nel 2008 a raggiungere il primato, nella storia sammarinese, con l’ingresso nell’Olimpo della rossa più famosa del mondo dopo la Ferrari: la guida Michelin. La serata della premiazione, condotta dal Presidente Marco Tognacci con la partecipazione di Gianni Marra, rappresentante del Governatore, si è tenuta proprio al Ristorante Righi, sede istituzionale del Club. Righi alla fine della serata ha “passato il testimone” testimone allo chef “stellato” Luigi Sartini che sta continuando a mantenere nel Ristorante Righi il grande impegno professionale a sostegno della qualità e dell’eccellente ospitalità di questa storica impresa sammarinese.