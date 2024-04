A San Marino il 14° Global Summit dei Comitati Etici Nazionali: le sfide da cogliere per affrontare nuove crisi

Grandi temi al centro. E per la prima volta un piccolo Paese dalla spiccata propensione alla promozione del confronto, a far da propulsore e collettore di idee ed esperienze a livello internazionale. Il Titano verso il 14° Global Summit dei Comitati Etici Nazionali, dal 17 al 19 aprile prossimi al Kursaal.

“Crisi, evoluzione, crescita”, il focus: dalla pandemia, l'analisi delle problematiche affrontate, per poi guardare al futuro attraverso quattro sfide da cogliere ovvero come prepararsi a nuove crisi; come gestire le risorse; come approcciare le innovazioni medico-tecnologiche; come gestire la corretta comunicazione in chiave anti – fake news. Fil rouge, la tutela dei soggetti resi vulnerabili dalle circostanze – ricorda la Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Luisa Maria Borgia, con richiami diretti alla ripetuta violazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione in periodo Covid. Argomenti che pertanto la prossima settimana diventeranno riflessione globale. Sullo sfondo l'auspicio che San Marino si confermi piccolo faro guida nell'ambito della bioetica.

Il risultato di un anno e mezzo di impegno sinergico e sforzo organizzativo con il Comitato Sammarinese di Bioetica in prima linea insieme a più Segreterie di Stato. Già 200 delegazioni iscritte provenienti dai quattro continenti. "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti come Paese ospitante, polo attrattore proprio per le sue peculiarità" - sottolinea Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità.

Nel video l'intervista a Luisa Maria Borgia, Presidente Comitato Sammarinese di Bioetica e Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità