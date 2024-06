A San Marino l'ex astronauta Nasa Andrew Feustel: "Giovani seguite i vostri sogni, non ci sono limiti"

SRV_ASTRONAUTA_AEROCLUB_X_TG_06062024

La voglia di andare oltre, esplorare, superare i propri limiti come esseri umani: sono alcuni dei punti in comune tra i piloti e gli astronauti. L'Aeroclub San Marino ha accolto una star dell'esplorazione dello Spazio: Andrew Feustel, che per la Nasa partecipò a due missioni Shuttle nel 2009 e nel 2011 e, nel 2018, a una missione di lunga durata a bordo della Stazione spaziale internazionale. "I programmi spaziali - spiega Feustel - si basano su principi di aviazione. Tutte le esperienze che derivano da essa vengono applicate alle esplorazioni nello Spazio".

Ad accompagnare l'ex astronauta sul Titano Lucio Cecchinello, ex motociclista, oggi team manager della squadra Lcr in MotoGp e socio dell'Aeroclub. Feustel ha raccontato le esperienze nello Spazio e le sensazioni che si provano in orbita. Un senso di “vulnerabilità” insieme alla consapevolezza di avere un solo pianeta capace di ospitare la vita e il desiderio di collaborare per il bene di tutti.

"Vogliamo ispirare nuove generazioni di esploratori, scienziati e ingegneri. Vorrei dire ai giovani e alle persone di tutte le età - prosegue Feustel - di seguire i propri sogni. Il cielo non è un limite. Le opportunità sono infinite. Se avete degli obiettivi in mente, se ci lavorate e ci credete, arriverete al risultato".

Nel servizio le interviste ad Andrew Feustel (ex astronauta) e a Lucio Cecchinello (socio Aeroclub)