A San Marino la 116ma vittima positiva al Covid, è una sammarinese di 92 anni

C'è una nuova vittima positiva al Covid, la 116esima a San Marino da inizio pandemia, si tratta di una sammarinese di 92 anni. E salgono quasi a seicento i positivi in territorio (583, età media di 47 anni): i nuovi contagiati sono 23, mentre in ospedale i ricoverati aumentano a 7. Si svuota però la terapia intensiva. Una sola guarigione dall'ultimo rilevamento. L'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati nell'ultima settimana è aumentata al 29,51%, anche oggi lunghe code per i controlli, con le rotonde davanti all'ospedale di Cailungo intasate. Giovedì, dopo un mese, torna a riunirsi il gruppo per le emergenze con l'Authority sanitaria, l'Iss e la Protezione civile. Intanto Ema e Ecdc, agenzie europee del farmaco e per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno diramato la raccomandazione di partire subito con le quarte dosi per over 60 e fragili. L'Italia subito pronta a seguire le circolari europee, annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. L'incremento odierno è di 37.756 casi, dato il minor numero di tamponi domenicale, ma si impennano i decessi, 127 da ieri. 4.371 i nuovi positivi in Emilia Romagna, 12 le vittime.

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute