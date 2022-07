A San Marino per gli studenti delle scuole medie potrebbe arrivare "la settimana corta" Novità in vista anche per le superiori

Da settembre 2023 i ragazzi delle scuole medie di San Marino potrebbero andare a scuola dal lunedì al venerdì. L'offerta formativa articolata su 5 giorni settimanali, che potrebbe riguardare anche le scuole superiori, emerge in uno degli articoli del decreto legge “Misure urgenti per la riorganizzazione della scuola legate alle conseguenze della pandemia Covid e al calo demografico” adottato dal Congresso affinché vengano predisposti per il nuovo anno scolastico misure e accorgimenti che permettano lo svolgimento delle lezioni in sicurezza.

A spingere sulla ridefinizione degli orari, chiedendo di fatto l'istituzione della “settimana corta” le famiglie degli studenti, che hanno fatto in questo senso richieste precise. Si è dato così mandato alla Segreteria di Stato all'Istruzione di istituire dei gruppi di lavoro che ridefiniscano la struttura degli orari sia delle scuole medie che di quelli delle scuole superiori per favorire metodologie didattiche più operative e rispettose dei tempi di apprendimento degli studenti. Le proposte dovranno arrivare al Dipartimento entro gennaio 2023, al fine di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali sui pro e i contro della settimana corta e per arrivare l'adozione di un apposito atto normativo. Per quanto riguarda le scuole medie si sarebbe orientati sull'orario scolastico 8-14: ma si tratta solo di indiscrezioni. Il confronto, quello vero, deve ancora iniziare.