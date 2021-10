A San Marino tamponi a prezzo calmierato: 10 euro, e presto anche in farmacia

A San Marino tamponi a prezzo calmierato, e presto anche in farmacia. In calo i positivi attivi, sono 20 di cui 19 a casa e 1 ricoverato, poiché da ieri risultano ben 11 i guariti. Dopo 5 giorni senza nuovi casi, ne sono stati riscontrati 3. Da lunedì i test rapidi antigenici costeranno, per tutti, 10 euro: la novità, oltre al minor prezzo, è che potranno essere effettuati anche in alcune farmacie di San Marino, la procedura è stata avviata, e per prenotarsi basterà il portale BookPA. Nel frattempo vanno richiesti al laboratorio dell'Iss, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, allo 0549 994208. In farmacia anche i tamponi salivari di autodiagnosi, a 5 euro, ma non risultano validi ai fini dell'emissione del Green Pass.









A proposito di Green Pass, primo giorno con le nuove procedure in Italia, ormai si entra solo col certificato verde anche sui luoghi di lavoro: tra queste, la Stampa Estera di Roma, che ha ufficializzato la sua decisione ai soci. Intanto migliorano le regioni a rischio, passano a 3 dalle 4 della settimana scorsa. L'Rt sale lievemente a 0,85 da 0,83 ma l'incidenza settimanale dei contagi diminuisce ancora: 29 ogni 100mila abitanti, rispetto ai 34 di 7 giorni fa. L'effetto Green Pass si nota subito dai tamponi odierni, oltre mezzo milione di test eseguiti, mai raggiunta una cifra simile, dovuta con ogni probabilità anche a chi è dovuto ricorrere all'antigenico per entrare al lavoro. L'incidenza sui nuovi casi di contagio scende così allo 0,5%, l'incremento è di 2.732. 42 le vittime, ricoveri tutti in calo. In Emilia-Romagna 198 nuovi positivi, l'incidenza resta allo 0,6%. Indicatori ospedalieri in calo, ma 4 decessi, di cui due a Rimini (due uomini entrambi di 75 anni) e dove i casi in più sono 20 (9 sintomatici).



Nel video l'intervista a Maarten van Aalderen, presidente Associazione Stampa Estera