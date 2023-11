A "scuola" di tv: gli studenti di Comunicazione e Digital Media in visita nei nostri studi

Le immagini della visita degli studenti a San Marino Rtv

I ragazzi che frequentano il primo anno del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media, organizzato dall’Università degli Studi di San Marino in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, hanno visitato questa mattina gli studi di San Marino RTV. Per gli studenti universitari, accompagnati dalla docente Elena D'Amelio l'occasione di un confronto con i giornalisti della redazione della Tv di Stato circa l'evoluzione della comunicazione negli ultimi vent'anni, l'emozione di vedere dal vivo un'edizione del telegiornale in diretta, di misurarsi nella conduzione di un tg e di fare domande su tutto ciò che riguarda la televisione, dalla scelta della programmazione a ciò che rimane apparentemente dietro le quinte, come audio e luci.