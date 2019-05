A Tel Aviv Serhat si prepara per la prova davanti alle giurie. L'inviata Francesca Biliotti

Benvenuti sognatori! Ecco il saluto ufficiale all'Expo di Tel Aviv dove è di scena l'Eurovision Song Contest. I preparativi sono sempre febbrili, tante le cose da mettere a punto prima di salire sul palco, come sa bene Serhat, che rappresenta San Marino per la seconda volta. E' il pomeriggio della dress rehearsal, le prove con i costumi di scena, prima della grande serata di fronte alle giurie, che da sole assegnano il 50% del voto. E subito una gradita sorpresa: sul palco, c'è un grande gatto che ricorda effettivamente qualcosa: e difatti dalla sua pancia esce proprio Netta, la vincitrice dello scorso anno a Lisbona. Serhat si esibisce per ultimo: a suo agio sul palco, così come i ballerini e le coriste. Ha convinto anche i fans che hanno seguito le prove pomeridiane.

Nel video le interviste ai fans presenti all'Expo di Tel Aviv