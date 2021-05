AC&D Solutions: l'innovazione digitale a San Marino

Nel servizio l'intervista a Giacomo Vespignani (D.G. AC&D Solutions)

AC&D Solutions nasce nel 2011 con una storia caratterizzata da partnership con aziende e gruppi aziendali più grossi di noi, spiega il direttore generale Giacomo Vespignani: "Questo ci ha consentito di lavorare su clienti e aziende medio grandi, acquisendo così forti competenze in diversi ambiti e settori dell'informatica".

"Oggi ci proponiamo - sottolinea Vespignani - come il partner ideale nei processi di digital trasformation con l'obiettivo di accompagnare i nostri clienti nell'evoluzione del proprio business in un ottica più digitale".









L'intero settore dell'informatica ricopre sempre più un ruolo fondamentale nella vita odierna, tanto più si è visto in questo periodo di emergenza sanitaria. AC&D Solutions in questi mesi ha sviluppato e attuato diversi progetti in Repubblica per debellare quanto prima la pandemia. "Abbiamo cercato di rispondere anche noi, tramite i nostri strumenti, a questa emergenza globale - evidenzia Giacomo Vespignani - abbiamo realizzato prodotti software come inFila, una soluzione per la gestione in sicurezza e senza assembramenti delle code nei locali. Il secondo è una soluzione che abbiamo chiamato Ubiquity, che consente alle aziende di produzione di impianti industriali o di macchinari di fare teleassistenza ovvero di assistere il cliente da remoto attraverso tecnologie basate su realtà aumentata e su device come gli smartglasses".

Realtà come AC&D Solutions a San Marino possono crescere in un contesto favorevole, aggiunge Giacomo Vespignani: "Prima di tutto perché è possibile attingere a Università vicine importanti che hanno la capacità di formare i giovani sulle tematiche dell'informatica, su cui anche noi allo stesso tempo formiamo, e questo ci consente di essere più competitivi anche sul mercato italiano ed internazionale".

Nel servizio l'intervista a Giacomo Vespignani (D.G. AC&D Solutions)