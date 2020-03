Adunata Alpini a Rimini-San Marino: il coronavirus non ferma l'organizzazione

E' stata anticipata al 15 marzo 2020, per esigenze organizzative, la data per la presentazione delle richieste in riferimento alla Manifestazione di interesse all’attività di vendita prodotti tipici e somministrazione cibi e bevande in Via Eugippo in occasione della 93° Adunata Nazionale Alpini. Intanto l'emergenza coronavirus non ferma la macchina organizzativa della manifestazione, in programma a Rimini-San Marino dal 7 al 10 maggio. Lo rende noto l'Associazione Nazionale Alpini, che ha sede a Milano, secondo cui solo "alcune attività locali e specifiche incorrono in rallentamenti parziali, dovuti ai vincoli previsti dalle ordinanze di Governo e Regioni". "Per ora gli Alpini continuano a lavorare: obiettivo Rimini 2020 - scrive l'Associazione in una nota -. Sarà nostra cura mantenere l'informazione tempestivamente aggiornata sull'evolversi della situazione".