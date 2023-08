Al Centro commerciale Atlante la tappa sammarinese di "Meet the Meeting"

Nel servizio le interviste a Alessandra Vitez (Responsabile mostre Meeting) e Lorenzo Bugli (Rinascita Culturale)

“Meet the Meeting” al centro commerciale Atlante è l'evento anticipa temi e contenuti dell'edizione 2023 di Rimini. Oltre 60 quelli in programma in tutta Italia prima del via, il 20 agosto. Oggi nella tappa sammarinese, promossa dalla cooperativa “Il sentiero” e “Rinascita culturale”, toccati gli aspetti principali dell'appuntamento di quest'anno che mette al centro l'amicizia.

"Ci siamo quasi - afferma Alessandra Vitez, responsabile mostre Meeting - stiamo costruendo in fiera gli spazi e le mostre. Siamo pronti ad accogliere i tanti volontari che verranno a costruire il Meeting e gestirlo durante la settimana e aspettiamo tanti visitatori".

Il Meeting è l'occasione principale, afferma Lorenzo Bugli, per apprendere nozioni e creare importanti collegamenti per San Marino: "Il Meeting per la Repubblica è fondamentale, ne è testimonianza la continua collaborazione che abbiamo con la realtà del Meeting che permette a tutti noi, soprattutto noi di Rinascita Culturale e Il Sentiero, che siamo che siamo vicini al Meeting di Rimini proprio di poter apprendere tante nozioni".

