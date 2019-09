Al via il convegno regionale su nutrizione preventiva e clinica

Prevenzione nutrizionale nell'ambito della Sanità Pubblica, corretta alimentazione per la prevenzione delle patologie dei denti e del cavo orale. Questi alcuni degli argomenti del convegno in corso al Palace Hotel di Serravalle organizzato dalla sezione Marche-RSM dell'Associazione italiana di dietetica e Nutrizione clinica in collaborazione con il Servizo Dietologico dell'Istitituto di Sicurezza sociale di San Marino. Si tratta di evento regionale destinato a medici e altri professionisti sanitari che ha già registrato il “tutto esaurito”. Tra i relatori il professor Maurizio Battino, uno degli scienziati più noti al mondo per le sue ricerche sui principi bioattivi della dieta mediterranea.