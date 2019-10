Al via il corso di autodifesa femminile promosso da Carisp

Presentata ieri sera la seconda edizione del Corso di Autodifesa Femminile "Alla pari" promosso da Cassa di Risparmio insieme alle Segreterie agli Esteri e Sanità, Authority e Commissione per le Pari Opportunità, e il Corpo della Gendarmeria. Lezioni teoriche e pratiche di qui al 6 novembre.

Sull'onda del successo riscosso lo scorso anno, il progetto riconferma la volontà comune di affrontare attivamente il tema della sicurezza personale femminile, sostenendo e proponendo attività che possano migliorare la percezione e le conoscenze in materia di difesa personale. “La difesa al femminile, infatti, - si è detto - non va vista solo in riferimento ad un metodo di autodifesa fisica ma va concepita in tutti i suoi aspetti, come una vera e propria educazione alla sicurezza”.

“Una risposta alla violenza che di per sé è qualcosa di aberrante – ha detto in apertura il Presidente di Cassa di Risparmio, John Mazza - e lo è ancor di più quando colpisce le donne”. Obiettivo: creare consapevolezza, “per poter prevedere e affrontare questo tipo di rischio”. Coinvolti professionisti nella difesa personale e nelle materie ad essa ricollegabili: al termine degli interventi istituzionali, prima lezione teorica del Corso tenuta dal Tenente Gabriele Gatti della Gendarmeria.