Al via la quarantesima edizione dei soggiorni culturali

Giornata di accoglienza nell’Aula Magna dell’Università per i 31 ragazzi arrivati a San Marino per la 40esima edizione dei soggiorni culturali. È stato il segretario agli Esteri Luca Beccari a dare loro il benvenuto ricordando come siano “una grande risorsa per il paese”. La maggior parte dei partecipanti proviene dall'Argentina e dagli Stati Uniti, un piccolo gruppo dalla Francia. Hanno dai 18 ai 30 anni, una platea eterogenea: tra di loro studenti ma anche un avvocato e una traduttrice. Tanti gli appuntamenti: dalle lezioni frontali, alle attività pomeridiane, con laboratori alla riscoperta delle origini. Verrà attivato anche un account instagram dedicato per raccontare la loro esperienza. Il prossimo 26 luglio i partecipanti saranno poi accolti a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale delle Loro Eccellenze Oscar Mina e Paolo Rondelli.