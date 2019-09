Al via Mi Gusto San Marino: tre giorni all'insegna della buona cucina nel centro storico di Città

In concomitanza con il week-end del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, torna fino a domenica, e da mattino a sera - lungo le contrade del centro storico di Città - la manifestazione enogastronomica che da sei edizioni esalta le eccellenze culinarie del territorio. Mi Gusto San Marino, organizzata dalla Cooperativa Il Garage, propone “un’esperienza differente” - come recita lo slogan - con 45 food truck per “3 vie del gusto”: Donna Felicissima; Eugippo; Piazza della Libertà.

Coinvolti anche quest'anno i migliori chef, ristoratori e produttori locali per creare un vero e proprio itinerario del gusto, capace di accontentare i palati di tutti, compresi bikers e bambini. E poi stand con prodotti d'eccellenza, special point dedicati al finger food e showcooking, per un totale di più di 50 attività. Non mancherà la musica con gruppi live e dj set. Questa sera party inaugurale al Campo Bruno Reffi.

Da domani, oltre all'apertura dello Street Food, in programma dalle 10.00 alle 17.30 il lo spazio “Sport e Nutrizione = BENESSERE”, workshop e attività sportive agli Orti Borghesi. Quindi, passeggiata in centro per meglio apprezzare e senza “sensi di colpa” le specialità regionali e internazionali proposte, fino a mezzanotte e mezzo. Domenica si replica, con la possibilità, in aggiunta, di godersi il LIVE delle Gare Moto GP nella Cava dei Balestrieri, a partire dalle 11.00.