Alan Friedman su San Marino RTV con lo speciale di Washington Files

Alan Friedman torna sui canali di RTV con l’edizione Speciale di Washington Files, un nuovo ciclo di approfondimento, dedicato alle presidenziali americane 2024, senza dimenticare le grandi crisi e i conflitti in corso, nello scenario internazionale.

In onda questa sera, lunedì 8 aprile, alle 21.30, lo Speciale di Washington Files metterà a tema il crescente antisemitismo in tutto il continente europeo. Poi, le elezioni americane del 5 novembre: Joe Biden e Donald Trump hanno ormai la certezza matematica di essere i candidati dei rispettivi partiti - democratico e repubblicano - forti di più che sufficienti vittorie nelle primarie, che esprimono i delegati destinati a consacrarli portabandiera, in un nuovo duello per la Casa Bianca.

Con Alan Friedman tornano i grandi ospiti, tra giornalisti, analisti ed esperti. Protagonisti del nuovo appuntamento saranno: il Generale Vincenzo Camporini, dell’Istituto Affari Internazionali; Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente per il TG5 negli Stati Uniti; Nathalie Tocci, Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e il giornalista David Parenzo.