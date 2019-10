Anche San Marino partecipa alla "Giornata del Contemporaneo"

San Marino partecipa per la prima volta alla “Giornata del contemporaneo”. Un grande evento dedicato all'arte contemporanea e al suo pubblico arrivato alla quindicesima edizione. Organizzato dall'associazione musei d'arte contemporanea italiana riunisce 24 tra i più importanti musei dello stivale, aprendo gratuitamente le loro porte per eventi, mostre, conferenze e laboratori.

La Galleria Nazionale di San Marino ha organizzato per oggi una serie di visite guidate gratuite per conoscere al meglio l'arte moderna e contemporanea del museo. Per l'occasione sarà esposta l'opera pensata ed installata nel 1991 all'interno dell'ex Galleria Il Montale di Eva Marisaldi. Artista bolognese scelta dai direttori dei 24 musei associati alla Giornata del Contemporaneo per realizzare l'immagine guida di questa edizione.