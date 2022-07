Ancora in rianimazione 59enne precipitato dal terrazzo

Condizioni stazionarie, per il 59 enne sammarinese caduto giovedì scorso dal terrazzo. Si trova sempre ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata a Cesena. L'incidente è avvenuto giovedì scorso. Stava cercando di rientrare in casa da una finestra dopo essere salito sul balcone a Dogana, quando è rovinato pesantemente a terra, da una altezza di circa 4 metri. Nella caduta ha riportato diversi traumi che hanno fatto decidere i medici per il suo trasferimento al Bufalini.