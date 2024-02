"Anime nel fango": al Teatro Titano l'anteprima del docufilm sull'alluvione in Romagna

le interviste a Luca Giacomoni e Ettore Zini

“Le anime nel fango” combattono per salvare se stesse, la famiglia, la casa. Non piangono, perché si stanno già rimboccando le maniche. Le anime si moltiplicano: la solidarietà, con le pale in mano, è cantare Romagna mia sporchi di fango ma abbracciati. Durante l'alluvione del maggio scorso le persone si sono unite per superare assieme le difficoltà: le storie di alcune di loro sono raccontate nel docufilm con la regia di Ettore Zito e il patrocinio della Segreteria agli Interni, tratto dall'omonimo libro del sammarinese Luca Giacomoni.

Questa sera l'anteprima al Teatro Titano, alla presenza dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Il ricavato di libro e docufilm andrà in beneficenza. "Mi sono chiesto come avrei potuto aiutare - racconta Giacomoni -. L'idea del libro mi sembrava buona: ho raccolto storie e l'ho pubblicato. Così il ricavato, al netto delle spese, ho potuto donarlo". Non si vuole idealizzare, né cercare eroi. Ma raccontare storie, attraverso le voci e le immagini girate da chi ha vissuto quei momenti drammatici. "Abbiamo cercato di raccontare le reazioni delle persone e cosa è accaduto loro - spiega Zito -. Il docufilm come il libro cerca di dare positività. Il messaggio che vorrei arrivasse è che il pronome 'io' è diventato 'noi'".

Nel video le interviste a Luca Giacomoni (autore libro "Anime nel fango") e Ettore Zini (regista docufilm "Anime nel fango")