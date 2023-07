Aperture serali in centro storico: confronto tra associazioni di categoria e Segreteria di Stato al Turismo

È un tema che continua a tenere alta l'attenzione: quello delle aperture serali in centro storico durante gli eventi. OSLA, USC e USOT, dopo essere state convocate dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, in una nota sensibilizzano gli operatori economici di Città nel rispettare le aperture serali almeno del 50% complessivo in occasione di eventi turistici significativi, come previsto dal decreto 115 del 2014.

"Non è un argomento nuovo - afferma Marina Urbinati, presidente USC - lo affrontiamo praticamente tutte le estati. Abbiamo pensato di fare questo documento congiunto in cui condividiamo il fatto che il nostro dovere come associazioni è quello di rendere al settore ciò che i decreti dicono. Per cui noi abbiamo il dovere di rendere noto il decreto, per il resto lasciamo nelle mani degli operatori economici".

Nella nota le associazioni di categoria rammentano inoltre l'obbligo di mantenere sempre l'illuminazione interna della vetrina principale come previsto dallo stesso decreto e di comunicare le date delle aperture serali. “Contento dell'incontro con le associazioni – afferma il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – ma se questa situazione non si risolve non posso fare altro che prenderne atto. È tanto tempo che ne parliamo, non possiamo più fare queste figure nei confronti dei turisti”.

Nel servizio l'intervista a Marina Urbinati (Presidente USC)