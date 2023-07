Arriva Caronte: temperature tropicali sul Titano, primi accessi al Pronto Soccorso

È iniziata la settimana dell'anticiclone africano Caronte responsabile di una tempesta di calore sull'Italia. Il caldo in arrivo sarà intenso, afoso soprattutto nelle città. Domenica sul Titano il termometro ha sfiorato i 33 gradi nella rilevazione fatta a due metri dal suolo. Dati alla mano fino a mercoledì 19 il caldo aumenterà. Su tutta la penisola di giorno e all'ombra si potranno toccare i 38-39°C. Intanto questa mattina la Protezione Civile sammarinese, che sta monitorando la situazione, registra il superamento dei 30°.

Caldo che ha portato i primi accessi al pronto soccorso dell'Ospedale di Stato nelle ultime ore; soprattutto anziani, ma non sono mancati anche 50enni che si sono rivolti ai sanitari accusando malori. Così come qualche turista. Per fortuna si è trattato di forme di insolazione leggere che non hanno richiesto ricovero - fanno sapere dell'Istituto Sicurezza Sociale. L'invito resta lo stesso. Non uscire nelle ore più calde, idratarsi molto.