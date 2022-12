Associazione BattiCinque: al via la vendita natalizia del vino “Svitato”

Sentiamo Fanny Gasperoni

Sull'etichetta il volto di una ragazza, la fondatrice dell'associazione BattiCinque, in testa grappoli d'uva di tanti colori che rappresentano la luce. Un disegno diverso dall'edizione dell'anno scorso, ancora più inclusivo e condiviso dai ragazzi dell'associazione. E' il vino S(Vita)to, un Brugneto di San Marino, che parla di un mondo, quello dell'autismo, che in tanti ancora devono imparare a conoscere. "Il nome l'ha inventato mio marito, Daniele Baldisserri - racconta Fanny Gasperoni, Presidente associazione Batticinque -, che ha pensato al mondo dell'autismo e a come di solito le persone vedono gli autistici e le loro famiglie. 'Ci vedono un po' come degli svitati' ha detto. Il nome poi richiama il tappo e la vite". Realizzato in collaborazione con il Consorzio Vini Tipici San Marino, il progetto mira a sensibilizzare la comunità verso alcune “caratteristiche” dello spettro autistico. La bottiglia è un'idea regalo per Natale, oltre che un gesto di solidarietà, dal momento che il ricavato servirà a finanziare le attività dell'associazione. "Basta scrivere un'email a associazionebatticinque@gmail.com - conclude Gasperoni - e vi verrà recapitato a casa. Con un piccolo contributo potete fare un bellissimo gesto di solidarietà".

Nel video l'intervista a Fanny Gasperoni, Presidente associazione Batticinque