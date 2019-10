Attiva-Mente incontra la presidente del Nepal

Continua il viaggio in Nepal dell'associazione sammarinese Attiva-Mente. Il progetto “Namasté adotta una carrozzina” ha come obiettivo la consegna dei fondi raccolti, circa 8000 euro, da consegnare al "Centro per la Vita Indipendente di Kathmandu".

Ieri l'associazione ha incontrato la Presidente del Nepal, un momento per presentare il progetto e per portare il saluto della Repubblica. “Noi pensiamo che attraverso la Solidarietà ed il Dialogo, si possano smantellare i pregiudizi e le barriere” evidenzia il presidente di Attiva-Mente Mirco Tomassoni. Il viaggio continuerà fino al prossimo sabato con altri appuntamenti incontri in programma.