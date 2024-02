Attiva-Mente: per i 20 anni dalla fondazione l'inaugurazione della nuova sede organizzativa a Gualdicciolo

Associazione che ha fatto delle iniziative a favore delle persone con disabilità il proprio orgoglio; con un impegno costante per una San Marino più inclusiva e rispettosa dei diritti. Inaugurata, in occasione del ventennale di Attiva-Mente – alla presenza del Segretario di Stato Belluzzi -, la nuova sede organizzativa in via Fabrizio da Montebello a Gualdicciolo: un locale ampio ed accessibile; disponibile anche per riunioni.

Benedizione di rito. Pomeriggio di festa, ma con lo sguardo rivolto al futuro; per l'abbattimento di ogni tipo di barriera. Dal Consiglio Direttivo ringraziamenti alle Istituzioni, all'ISS, alle scuole; a tutti coloro che sostengono le attività di Attiva-Mente. Realizzato anche uno speciale annullo postale.

E al termine della presentazione, alla Sala polivalente della Giunta di Castello di Acquaviva, l'esibizione vivace e colorata di Magica Gilly. Spettacolo offerto da Giochi del Titano, e rivolto principalmente a famiglie e bambini. Tutto il fascino dell'oriente, nelle magie proposte da quest'artista dell'illusione. Che ha proposto agli intervenuti, con tanto di autografo, anche il suo nuovo libro: “Magica Gilly la vera storia”.