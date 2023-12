Attivo generale delegati sindacali: confermato lo sciopero di venerdì

Nel video le interviste

I sindacati vanno avanti sulla strada dello sciopero generale: CsdL – CDLS e USL nell'attivo generale dei quadri confermano “Continuiamo la nostra battaglia”. Domani però ci sarà un ultimo incontro con i capigruppo consiliari e il Segretario Gatti a nome dell'esecutivo. Difficile – spiegano - un'inversione di rotta, ma saranno valutati eventuali sviluppi positivi.

"È chiaro che invertire i motori a questo punto diventa particolarmente complicato - afferma Francesca Busignani, Segretario USL - ma il nostro obiettivo è quello di avere le tutele per le persone che hanno bisogno di tutela. Scendere in piazza se risposte non arrivano, differentemente l'obiettivo è quello di tutelare la gente".

"Per ripensare allo sciopero - spiega Gianluca Montanari, Segretario CDLS - servirebbe ripensare a un'apertura forte sui punti del welfare: reddito minimo mensile, assegni familiari, mutuo prima casa. Una risposta anche sulla denatalità, ma soprattutto anche una redistribuzione nei redditi più bassi di quello che dovrebbe essere un bonus per combattere il carovita".

Negli ultimi incontri arrivate alcune aperture da parte del Governo, ma c'è ancora molta distanza sul fiscal drag: "Mentre sugli altri punti abbiamo avuto almeno qualche apertura - evidenzia Enzo Merlini, Segretario CsdL - su questo argomento non abbiamo avuto nessuna disponibilità. Stiamo parlando di tasse maggiori che esclusivamente lavoratori dipendenti e pensionati stanno pagando in più perché la legge non viene applicata. Chiediamo che quella legge venga rispettata, applicata ma facendo in mondo che quelle risorse che lo stato sta incassando indebitamente vengano redistribuite sui redditi più bassi. Ci sembra una cosa talmente logica e sensata che non possiamo sentirci rispondere quella legge non mi piace".