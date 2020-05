Batticinque, disegni per ripartire: "la Fase 2 dei nostri ragazzi"

Nel servizio l'intervista a Fanny Gasperoni

Per supportare la Fase due di chi ha bisogni speciali arrivano testi ed illustrazioni: Raccontare attraverso testi ed illustrazioni i nuovi comportamenti di una realtà che è cambiata per tutti, ma che famiglie con bisogni speciali vivono come una emergenza nell'emergenza, per via di una difficoltà di gestione della quotidianità in cui sono venuti improvvisamente a mancare sostegni concreti, in epoca pre covid a fianco ogni giorno di bambini o ragazzi disabili.

Batticinque, grazie alle maestre Silvia Merli e Giada Selva e l'analista del comportamento Michela Rossi, ha realizzato una serie di storie sociali. Dall'uso della mascherina all'eventualità del tampone o di risultare positivi. Non sempre, lo abbiamo sperimentato in questi giorni, è scontato comprendere ed acquisire comportamenti nuovi.

Tutti i video sono disponibili sul canale Youtube dell'associazione Batticinque.

Nel video l'intervista a Fanny Gasperoni, Presidente associazione Batticinque