Bollettino statistica, le conferme sui dati della popolazione

Saldo naturale, famiglie, matrimoni, immigrazione ed emigrazione. I dati sulla popolazione dell'ultimo bollettino di statistica confermano le due caratteristica tipiche della demografia, non solo sammarinese ma di un po' tutto il mondo occidentale: longevità e calo delle nascite. Per quel che riguarda l'aspettativa di vita, i numeri continuano a collocare il Titano ai vertici mondiali, superiori all'Italia ed alla media dei paesi Ocse, nonostante il “taglio” del covid, che anche a San Marino ha tradotto in un leggero calo, pari circa ad un anno, l'aspettativa di vita rispetto al 2019.

Il fenomeno culle vuote procede in questi mesi di incertezza: da gennaio a settembre 149 nuovi nati, 18 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 228 invece i deceduti, 19 in meno rispetto ai primi nove mesi del 2020. Il saldo naturale si presenta negativo di 79 unità, lo scorso settembre era negativo di 80 unità. In generale a popolazione residente conta 33.641 persone, una in più rispetto allo scorso anno. A confronto dell' anno del covid spicca anche il dato dei matrimoni, 101, (+21 rispetto al 2020) e quello delle famiglie: 14.547, ben 37 in più rispetto all'anno scorso.