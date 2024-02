Bomba day, Col. Marco Silenzi: “La rimozione delle due spolette è l'attività più delicata”

Gianmarco Morosini ha intervistato il Colonnello Marco Silenzi, Comandante del Reggimento Genio Ferrovieri EI, che ha spiegato le varie fasi dell'operazione, al fine di mettere in sicurezza l'ordigno ritrovato in via Rancaglia, a Serravalle. Dopo aver rimosso le due spolette - “l'attività più pericolosa e delicata”, afferma -, la bomba d'aereo, da 250 libbre e con circa 30 chilogrammi di esplosivo, verrà trasportata nella cava dove verrà fatto brillare.

Nel video la sua intervista