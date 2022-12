Borgo Maggiore: riqualificato il sottopasso

"Era un desiderio che avevo e a cui tenevo come Capitano di Castello - dichiara Barbara Bollini - il sottopassaggio, frequentato tutti i giorni da tantissimi bambini e concittadini, era in uno stato di degrado totale. Ho pensato quindi che poterlo ripulire e risistemare fosse la cosa migliore per dare anche un segno di rinnovamento a questo castello".

All'interno del tunnel realizzato un murale in collaborazione con la Scuola Elementare di Borgo Maggiore “La Roccia” e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici con foto, disegni e indicazioni turistiche.

"Per l'Azienda dei Lavori Pubblici è un piacere poter collaborare con i Capitani di Castello e le relative giunte - evidenzia Giuliana Barulli, direttrice AASLP - in particolare è una soddisfazione poter collaborare con il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini perché è sempre molto disponibile e fattiva. Come altri lavori questo intervento è stato dalle squadre operative dell'Azienda".

"Ringraziamo il Capitano di Castello Barbara Bollini a nome di tutto il plesso di Borgo che ha reso possibile la partecipazione a questo progetto a tutti i bambini della Scuola Elementare La Roccia - aggiunge Simona Cenni - in modo che ognuno di loro abbia potuto lasciare il segno e si senta partecipe in questo modo alla comunità".