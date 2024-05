Calici di bolle e Torneo della Libertà per la prima volta insieme

Nel video le interviste a Luciano Zanotti, presidente della Federazione sammarinese tiro con l'arco, e Federico Pedini Amati, segretario al Turismo

Da una parte il meglio dell'enogastronomia locale e italiana, con circa 50 cantine pronte a raccontare i loro vini, dall'altra il torneo che designerà il “Campione dei Campioni dell’Arco Storico”. Comincia il weekend che sul Titano vede un'inedita sinergia tra due eventi: Calici di bolle e il Torneo della Libertà.

In via Eugippo dunque buon vino, buon cibo e musica dal vivo. Ma basterà affacciarsi alla Cava dei Balestrieri per assistere al Campionato italiano assoluto di tiro con l'arco storico, una competizione organizzata dalla Cerna dei Lunghi Archi di San Marino. "

Abbiamo dimostrato che due eventi che appaiono così distanti - commenta Federico Pedini Amati, segretario al Turismo - in realtà possono stare bene insieme". Entrambi gli eventi sono patrocinati dalla Segreteria al Turismo, il Torneo della Libertà anche dalla Segreteria allo Sport.

La giornata clou per gli arcieri è la domenica, quando 50 campioni si sfideranno per conquistare il celebre collare di San Marino. Una rievocazione che abbraccia tutto il centro storico e per la prima volta riunirà gli arcieri di tutte le federazioni della Penisola per decretare il campione assoluto. "Ci saranno circa 280 persone che si sfideranno indossando i costumi tradizionali - spiega Luciano Zanotti, presidente della Federazione sammarinese tiro con l'arco -. In contemporanea ci sarà la “Giostra dei Tamburi”, un torneo tra 120 tamburini da tutta Italia".

