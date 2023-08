Fantasia, immaginazione e mistero hanno incantato ieri sera il pubblico, in un Campo Bruno Reffi tutto esaurito per il Gran Galà di Magia. Oltre al celebre illusionista Ottavio Belli, ideatore del festival insieme a Dreamup Factory e l'Associazione Marciamela, si sono alternati sul palco numerosi artisti di fama internazionale come Luca Bono, Miguel Munos, Rocco Borsalino e Zio Potter.

Il San Marino Magic Circus ancora una volta fa vivere esperienze di magia, giocoleria e comicità, capace di incantare grandi e piccoli in un viaggio attraverso lo stupore e le emozioni.